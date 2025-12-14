Lazio, Provstgaard esulta ancora: "Siamo soddisfatti per come abbiamo vinto in nove giocatori"

Oliver Provstgaard, difensore della Lazio, ha commentato con grande entusiasmo la vittoria contro il Parma in nove dei suoi biancocelesti ieri al Tardini. Queste le sue dichiarazioni a Lazio Style Channel:

"È stata una partita bellissima, siamo soddisfatti per come abbiamo vinto in nove giocatori. I tifosi sono stati fantastici, fino alla fine abbiamo un grande supporto da parte loro. Sappiamo bene quello che dovevamo fare, anche con due in meno. Con il mister lavoriamo tanto".