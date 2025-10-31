Lazio, Provstgaard: "Classifica? Siamo nella terra di nessuno, ma la guardiamo per forza"

Il difensore della Lazio, Oliver Provstgaard, ha commentato il pareggio di ieri col Pisa per 0-0 in zona mista. Queste le sue dichiarazioni riportate dal portale LaLazioSiamoNoi.it:

"Il campo era un po’ difficile, ma anche per loro. Dovevamo fare una partita con più mentalità. Se è difficile per me giocare a intermittenza? Io sono felice quando sono in campo, voglio trovare solo il positivo. Per me oggi era importante un po’. Cosa ruberei a Gila e Romagnoli? Con Alessio sono un po’ simile, giochiamo col sinistro e siamo alti. Mario è diverso, è più veloce e gioca molto bene con i piedi”.

Il danese, subentrato a Mario Gila nella sfida valida per il nono turno di Serie A, ha poi proseguito così la sua analisi tra classifica e prossima gara contro il Cagliari: "Classifica? La guardiamo per forza, ma sappiamo che siamo nella terra di nessuno ora. Nelle ultime tre partite abbiamo avuto una buona fase difensiva. Cagliari? Ogni partita è importante per la classifica, lunedì giochiamo all’Olimpico e per noi è importante. Con i tifosi mi trovo benissimo, sono molto felice”.