Serie B, la classifica marcatori: Pohjanpalo del Palermo vola e stacca dal secondo posto

Con la giornata di ieri, domenica 8 febbraio, è andata definitivamente in archivio la 23ª giornata del campionato di Serie B, che non solo precede il turno infrasettimanale del torneo cadetto ma ha soprattutto dato una nuova linea a quella che è la la classifica marcatori plasmata fino a questo momento, e che vede l'attaccante del Palermo Joel Pohjanpalo mantenere la vetta in solitaria dopo la doppietta rifilata all'Empoli; una doppietta che permette al finlandese di staccare notevolmente dal secondo posto.

Un secondo posto, dove sale Biasci dell'Avellino, ma il turno concluso ieri è stato propizio anche per Gliozzi del Modena, che ha raggiunto la doppia cifra, e per Bortolussi del Padova, che tallona proprio l'attaccante modenese.

Di seguito, il preciso punto della situazione, per la quale ricordiamo che il numero tra parentesi indica i rigori calciati

15 gol: Pohjanpalo (3; Palermo)

11 gol: Adorante (3; Venezia), Biasci (Avellino)

10 gol: Gliozzi (6; Modena)

9 gol: Bortolussi (4; Padova), Coda (3; Sampdoria)

8 gol: C. Shpendi (4; Cesena), Ghedjemis (Frosinone)