Roma-Juventus, le probabili formazioni: Dybala recupera ma non da titolare. Bremer sì

Oggi alle 19:40Probabili formazioni
Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Roma-Juventus (Domenica 1 marzo, ore 20.45, arbitra Sozza, diretta tv su DAZN):

Come arriva la Roma
Per l’attesissima sfida contro la Juventus, la Roma dovrebbe confermarsi con il consueto 3-4-2-1 di Gian Piero Gasperini. Davanti a Svilar, difesa a tre con Mancini e Ndicka punti fermi e Ghilardi favorito per completare il reparto al posto di Hermoso, fermato da un problema muscolare.
A centrocampo Celik e Wesley presidieranno le corsie, mentre in mezzo Cristante e Koné avranno il compito di dare equilibrio e qualità alla manovra.
Sulla trequarti non ci sarà Soulé, ma dovrebbe tornare a disposizione Dybala: da capire quanti minuti avrà l’argentino nelle gambe. Spazio quindi a Pellegrini, affiancato da Pisilli (attenzione anche a Zaragoza e Venturino) alle spalle di Malen, chiamato a guidare l’attacco e a reggere il peso offensivo della squadra. (da Roma, Marco Campanella)

Come arriva la Juventus
Luciano Spalletti per il match contro la Roma punterà sul 4-2-3-1. In porta dovrebbe esserci il ritorno di Di Gregorio che ha riposato in Champions dopo le tante critiche ricevute dopo la gara contro il Como. In difesa, la Juventus ritroverà Pierre Kalulu e forse Gleison Bremer. Il brasiliano sta meglio e dovrebbe essere al fianco di Kelly. Mentre Gatti che è uscito stremato dopo la gara di Champions League potrebbe riposare. Sulla fascia sinistra, invece, tornerà Cambiaso che era squalificato contro il Galatasaray. A centrocampo ci sarà un’assenza pesantissima perché Manuel Locatelli sarà squalificato. Il capitano della Juventus ha fatto una prestazione eccezionale in Champions League ma contro i giallorossi dovrà guardare i suoi compagni da casa. Al suo posto ci sarà Koopmeiners anche lui reduce da un’ottima prestazione contro il Galatasaray. L’olandese giocherà al fianco di Thuram. In avanti, invece, c’è qualche dubbio ma le certezze di Spalletti sembrano essere Conceicao e McKennie. Yildiz insieme a Boga ha fatto molto bene in Champions e potrebbe essere una soluzione anche contro la Roma. Ma il turco è uscito davvero stanco dal match contro il Galatasaray perciò non è da escludere che possa riposare. In questo caso il numero 13 potrebbe essere titolare sulla sinistra con David unico riferimento centrale. (da Torino, Camillo Demichelis)

