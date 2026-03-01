Risultati Serie B: Mantova-Carrarese termine 1-1, rigore fallito da Ruocco nel recupero
La 27ª giornata di Serie B si è chiusa con il pareggio fra Mantova e Carrarese, 1-1 il punteggio finale. La squadra di Modesto passa in vantaggio con Bragantini dopo una manciata di secondi il risultato regge fino al minuto numero 81, quando Hasa pareggia i conti. In pieno recupero il Mantova ha una colossale occasione per vincere, ma Ruocco sbaglia dagli 11 metri.
RISULTATI SERIE B, 27ª GIORNATA
Venerdì 27 febbraio
Monza – Virtus Entella 2-0
62’ Azzi, 90’+1’ Pessina
Sampdoria – Bari 0-2
26’ Moncini, 90’ Bellomo
Sabato 28 febbraio
Empoli – Cesena 1-1
29' Shpendi (C), 71' Fila (E)
Modena – Padova 1-2
8' Lasagna (P), 14' Faedo (P), 56' Zanimacchia (M)
Sudtirol - Venezia 1-1
47' Markaj (S), 54' Hainaut (V)
Spezia – Reggiana 0-1
40' Novakovich
Avellino – Juve Stabia 0-0
Domenica 1° marzo
Catanzaro - Frosinone 2-2
45+2' Frosinini (C), 46' Liberali (C), 49' Cichella (F), 67' Fiori (F)
Pescara – Palermo 2-1
47' Pohjanpalo (P), 55' Insigne (PE), 87' Meazzi (PE)
Mantova – Carrarese 1-1
1' Bragantini (M), 81' Hasa (C)
Questa la classifica di Serie B aggiornata
Venezia – 57 punti (27 partite giocate)
Monza – 57 (27)
Frosinone – 54 (27)
Palermo – 51 (27)
Catanzaro – 45 (27)
Modena – 43 (27)
Juve Stabia – 39 (27)
Cesena – 38 (27)
Südtirol – 34 (27)
Padova – 33 (27)
Empoli – 31 (27)
Carrarese – 31 (27)
Avellino – 30 (27)
Reggiana – 29 (27)
Sampdoria – 29 (27)
Mantova – 27 (27)
Spezia – 25 (27)
Entella – 25 (27)
Bari – 25 (27)
Pescara – 21 (27)