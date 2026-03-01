Catanzaro, Iemmello dopo il pari col Frosinone: "Delusi a fine gara, è la mentalità giusta"

Pietro Iemmello, capitano del Catanzaro, ha commentato in conferenza stampa il pareggio contro il Frosinone. Le sue dichiarazioni sono state riportate da Passionecatanzaro.it.

“È stata una partita bellissima per chi ama il calcio. Entrambe le squadre hanno giocato a viso aperto, senza risparmiarsi. Abbiamo affrontato il Frosinone con personalità”. Resta però un pizzico di rammarico: “Eravamo avanti 2-0, poi il loro gol ci ha un po’ destabilizzati. Alla fine il pareggio è giusto: potevamo vincerla, ma anche perderla”.

Iemmello ha sottolineato un aspetto che per lui vale più del risultato: “A fine gara nello spogliatoio c’era delusione. Questo significa che stiamo costruendo una mentalità importante. Vedere i miei compagni tristi mi fa capire che siamo sulla strada giusta”.

Sulle differenze tra le due squadre: “Il Frosinone ha mantenuto gran parte dell’organico della scorsa stagione, noi abbiamo cambiato molto. Serve tempo per amalgamare tutto, soprattutto a inizio campionato. Ripartire quasi da zero può pesare, ma abbiamo tanti giovani di valore e di proprietà che potranno fare la differenza”.

Ora testa alla prossima sfida: “A Carrara sarà dura. Dobbiamo tenere alta la concentrazione. Non dobbiamo accontentarci: possiamo giocarcela con tutti. I playoff? La posizione nella griglia conta, ma ora pensiamo solo alla Carrarese. È una partita troppo importante”.