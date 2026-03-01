Roma-Juve 3-3, le pagelle: Gatti cestina i pezzi dei cronisti, Wesley fa il Vinicius, David dov'è?

Roma-Juve 3-3: risultato finale

LE PAGELLE DELLA ROMA (a cura di Paolo Lora Lamia)

Svilar 6 - Il portiere giallorosso, inizialmente quasi spettatore non pagante, vive una seconda frazione di gioco decisamente più impegnativa. Non ha però grosse colpe sui 3 gol della Juventus.

Mancini 5,5 - Oltre a fare il suo dovere per gran parte dei 90 minuti, appena può si spinge in avanti e risulta di fatto un giocatore offensivo in più in molte situazioni. Nel finale, però, un'incertezza condivisa con Celik porta al 3-2 di Boga che avvia al rimonta avversaria.

Ndicka 7 - Consueto rettore della retroguardia. A centro area, difficilmente perde un duello e lascia passare un pallone. Dominatore anche in quella avversaria, siglando la rete del 2-1 su cross di Pellegrini. Sul gol di Gatti, a un soffio dalla fine, riesce solo a sfiorare il pallone e rovina leggermente la sua esibizione.

Celik 5,5 - Schierato nell'insolito ruolo di centrale di sinistra, risponde presente mettendo in campo attenzione e continuità nelle chiusure difensive. Appena torna sul lato destro, è sfortunato protagonista del secondo gol juventino.

Rensch 6,5 - Mossa a sorpresa di Gasperini. Sulla corsia di destra contiene bene, oltre a spingendo con crescente costanza soprattutto nella ripresa. Dal 74' Ghilardi 5,5 - Non il migliore degli impatti sulla gara. Impaurito dalla reazione finale della Juventus, come il resto del reparto.

Koné 6,5 - Prova più che sufficiente per il francese, che battaglia in mezzo al campo ma sa anche vestire i panni del regista. Un suo lancio illuminante mette Malen nelle condizioni di superare Perin.

Cristante 6 - Qualche pallone perso di troppo, in una prestazione non delle migliori ma in cui comunque migliora soprattutto dopo l'intervallo. Dal 74' El Aynaoui 5 - Commette l'errore che costa 2 punti ai suoi, regalando la punizione che porta al definitivo 3-3 siglato da Gatti.

Wesley 6,5 - L'uomo che sblocca un match aperto ad ogni esito per le continue azioni su entrambi i fronti. Servito da Pisilli, trafigge Perin con un gran destro a giro. Meno debordante nei secondi 45 minuti, ma comunque tra i migliori.

Pisilli 6,5 - Con la sua verve e la sua freschezza, recupera tanti palloni per poi lanciarsi in avanti. Ad un passo dall'intervallo, ringhiando con profitto su Kalulu, propizia il vantaggio firmato Wesley.

Pellegrini 6,5 - Avvio da dimenticare, dato che spara alto a due passi dalla porta. Per il resto, però partecipa attivamente alla rifinitura della manovra. Un suo cross al bacio porta all'immediato nuovo vantaggio di Ndicka dopo il pari bianconero di Conceicao. Dal 90' Zaragoza sv.

Malen 7 - Sempre minaccioso negli ultimi metri, una sorta di piranha dell'area di rigore. Nel primo tempo Perin gli nega la gioia dell'ennesimo gol del suo inizio da sballo di avventura giallorossa, mentre nel secondo è l'olandese a vincere il duello siglando il gol che sembrava aver chiuso i giochi.

Gian Piero Gasperini 6,5 - La sua Roma ha un'identità ormai chiara, grazie alla quale può andare lontano. La partita di oggi poteva costituire un'ulteriore salto di qualità, ma la confusionaria gestione del finale costa 2 punti e l'allungo sulla Juve.

LE PAGELLE DELLA JUVENTUS (di Giacomo Iacobellis)

Perin 6 - Incolpevole sulle tre reti subite, soprattutto sul destro a giro di Wesley e sulla zampata ravvicinata di Ndicka. Sul pallonetto di Malen può poco. Resta dentro la partita e nel finale prova a tenere viva la speranza.

Kalulu 5,5 - Parte con discreta intraprendenza, poi cala alla distanza. Alterna buone chiusure a letture tardive quando la Roma accelera. Pesa il contrasto perso con Pisilli sull’1-0.

Bremer 6 - Lotta con Malen e partecipa all’azione dell’1-1. Non dominante come nelle migliori serate, ma dà solidità finché resta in campo (Dall’88’ Gatti 7 - Entra a due minuti dalla fine e al 93' trova la zampata del 3-3 su punizione di Zhegrova. Decisivo è dire poco).

Kelly 5 - Soffre la mobilità degli attaccanti giallorossi. Netto il duello perso in velocità con Malen in occasione del 3-1.

Cambiaso 5 - Sul 2-1 perde Ndicka in area e l’errore pesa. Meno brillante del solito (Dall’89’ Openda sv).

Thuram 5,5 - Energia e fisicità, ma poca protezione alla difesa nei momenti chiave (Dal 73’ Miretti 6 - Porta dinamismo nel forcing finale della Vecchia Signora).

Koopmeiners 6 - Dalla sua punizione nasce l’1-1. Prova a dare ordine, ma nella ripresa perde progressivamente lucidità.

Conceicao 6,5 - Gran sinistro al volo per il pari, è il più vivace della Juve nel creare superiorità anche quando la Roma conduce l'incontro (Dal 72’ Zhegrova 7 - Assist per Boga e punizione che genera il 3-3. Impatto determinante sulla super sfida dell'Olimpica).

McKennie 5,5 - Inserimenti costanti e generosità sì, ma poche giocate davvero decisive quando la partita si complica.

Yildiz 5,5 - Accende la manovra con qualche strappo, poi manca di continuità e precisione nelle scelte finali. Nel primo tempo spara alto da buona posizione.

David 5 - Si muove per aprire spazi e dialogare, però non trova mai il guizzo e neanche la presenza in area (Dal 63’ Boga 7 - Segna il 3-2 che riapre tutto con una splendida girata al volo e crea pericoli alla retroguardia giallorossa nel finale).

Luciano Spalletti 6 - La sua Juve va sotto di due gol, ma resta viva "fino alla fine". I cambi, soprattutto Zhegrova e Boga, incidono e portano al pareggio ormai insperato nel recupero. Reazione d’orgoglio che salva la serata, e anche il +7 della Roma in ottica corsa Champions.