1 marzo 2016, l'ultimo gol di Balotelli con il Milan. Vittoria cinque a zero con l'Alessandria

Andrea Losapio
© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews
Andrea Losapio
Oggi alle 00:00
Andrea Losapio

L'1 marzo del 2016, a San Siro, c'è una sfida inedita per una semifinale di Coppa Italia. Da una parte il Milan di Sinisa Mihajlovic, intenzionato a fare un sol boccone dell'Alessandria di Angelo Gregucci. È una bella favola che, però, non regge all'esame San Siro, perché i piemontesi hanno già difficoltà in Lega Pro e dopo venti minuti la diga viene abbattuta. Prove generali del gol con il giapponese Honda, che spedisce alto a porta vuota su invito di Kucka, ma a sbloccare la contesa è Menez, con uno stop di petto e il diagonale che batte il portiere avversario. Poi Romagnoli e ancora Menez chiudono il primo tempo sul tre a zero.

La partita passa agli annali perché è l'ultimo gol di Mario Balotelli con la maglia del Milan, squadra della sua infanzia. Segna su rigore, al novantesimo, troppo poco per convincere i rossoneri a tenerlo oltre l'estate: andrà a Nizza, in Ligue 1.

MILAN-ALESSANDRIA 5-0 (3-0)
Marcatori: 20′ pt Menez, 25′ pt Romagnoli, 39′ pt Menez, 35′ aut. Sabato, 45′ st Balotelli

Milan (4-4-2)
Abbiati; De Sciglio, Zapata, Romagnoli, Antonelli; Honda, Poli, Kucka (46' Mauri), Bonaventura (58' Boateng); Balotelli, Menez (75' Bacca).
A disposizione: Donnarumma, Livieri, Abate, Alex, Simic, Bertolacci, Calabria, Crociata, Locatelli.
Allenatore: Mihajlovic

Alessandria (4-3-3)
Vannucchi; Celjak, Morero, Sirri, Sabato; Nicco, Loviso (71' Mezavilla), Branca (83' Bocalon); Marras, Fischnaller, Iocolano (67' Marconi).
A disposizione: Nordi, Picone, Sosa, Sperotto, Terigi, Cittadino, Guerriera, Vitofrancesco, Boniperti).
Allenatore: Gregucci

