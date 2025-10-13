Lazio, Rodia: "Non siamo preoccupati dagli infortuni. La pausa ci aiuta a riossigenare"

Fabio Rodia, coordinatore dello staff medico della Lazio, nella puntata di 'La Politica nel Pallone' di Emilio Mancuso su Rai Gr Parlamento, si è espresso sui tantissimi infortunati della rosa biancoceleste in questo inizio di stagione poco fortunato per Sarri. In particolare si è soffermato sulle condizioni del Taty Castellanos, l'ultimo ad aver accusato un problema muscolare.

"Su Castellanos non abbiamo ancora una diagnosi certa perché dobbiamo concludere gli accertamenti per poi procedere alla prognosi. Il calciatore ha già iniziato i trattamenti che riteniamo necessari per queste forme di infortuni. Situazione critica? Non siamo preoccupati in casa Lazio. C'è stato un numero importante di infortuni, ma fortunatamente la pausa ci permette di lavorare al meglio per riossigenare i giocatori affaticati e per recuperare in tempi rapidi gli infortunati".

Ancora nessun comunicato da parte del club biancoceleste

In mattinata il centravanti della Lazio ha svolto gli accertamenti per il problema muscolare accusato la scorsa settimana e stando a quanto raccolto, dovrebbe trattarsi di una lesione di secondo grado al retto femorale della coscia destra, che costringerebbe il Taty a rimanere fuori per circa un mese e mezzo. Ora si attende solamente il comunicato ufficiale da parte della società che confermi l'entità del suo infortunio.