TMW Cherubini: "Lotta scudetto? Non so chi sarà favorito. Italia, incrociamo le dita ma..."

Nel corso dell'intervista concessa ai nostri taccuini, l'amministratore deletato del Parma Federico Cherubini ha parlato della lotta scudetto: "Non so chi sarà favorito. So che sarà bellissimo da tifoso di calcio poter vedere, come lo scorso anno, così tante squadre capaci di poter vincere lo scudetto. Lo dico da tifoso ma anche da operatore in questo sistema, la Serie A ha bisogno di queste sfide e di queste storie da raccontare perché stiamo combattendo con le altre leghe europee per cercare di attirare le attenzioni di grandi investitori che possano vedere nella Serie A il campionato che era 30 anni fa. E avere tante squadre così competitive è qualcosa di positivo per il calcio italiano".

Riusciremo ad andare ai Mondiali?

"Penso di sì. Nel senso che, vedendo il percorso che i ragazzi hanno iniziato con Gattuso, penso ci siano tutte le condizioni per farlo. Incrociamo le dita, facciamo il tifo e sono convinto che centreremo l'obiettivo".

