Lazio, Sarri: "Di Dele-Bashiru parleremo domani. Cataldi e Gila? Nulla di grave"

L’allenatore della Lazio Maurizio Sarri, dopo la vittoria contro il Lecce, si sofferma in conferenza stampa sulle prestazioni dei singoli: “Dia? Ho sempre detto che anche quando non c'erano prestazioni offensive di livello era un ragazzo che non pesava sulla squadra perché contribuiva a livello difensivo. Oggi è stato più qualitativo a livello offensivo, ho visto un giocatore in netta crescita e questo mi fa piacere".

Come stanno Cataldi e Gila?

"Sembrano due affaticamenti, nulla di particolare. Cataldi si stava indurendo il polpaccio, abbiamo provato a riportarlo dentro ma piuttosto che perdere uno slot abbiamo deciso di cambiarlo subito. Gila sentiva un adduttore sempre più contratto, ma non su episodio singolo. Speriamo siano solo due affaticamenti".

Ci può dare un aggiornamento sul reintegro di Dele-Bashiru?

"Dele-Bashiru avevo deciso di reintegrarlo venerdì, la società poi mi ha chiesto di prendere tempo e aspettare un'altra settimana. Ne parleremo domani".

Avete indicazioni dalla Nigeria su una convocazione della Coppa d'Africa? Castellanos come sta?

"Ieri a 24 ore da una partita fondamentale per me non ho fatto tante riunioni, ho pensato alla partita. Mi hanno chiesto di aspettare due tre giorni e va bene, Dele poteva essere a disposizione ma non gioca da due mesi e poteva fare al massimo quindici minuti. Castellanos domani ha il controllo decisivo".

