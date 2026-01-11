Sarri non conosce Ratkov? Sabatini sì: "Non è un pivot, operazione molto interessante"

Il dirigente Walter Sabatini, che in passato ha lavorato - fra le altre - per Roma, Inter, Lazio e Salernitana, ha rilasciato una intervista ai microfoni di Punto & Virgola, nel corso della quale ha parlato del nuovo attaccante della Lazio, Petar Ratkov.

Queste le sue parole riportate da Lalaziosiamonoi.it: "Ho sentito, perché non leggo molti giornali francamente, che c'è stata una polemica sull'attaccante Ratkov, che viene giudicato un pivot, e invece Sarri voleva un altro tipo di attaccante. Questo ragazzo non è un pivot, è un attaccante che attacca la profondità. Del pivot c'è solamente l'altezza, ma non è caratterizzato in quel senso. È un giocatore di movimento, e anche un movimento interessante".

Poi ha aggiunto: "Questa è un'operazione che io giudico molto interessante, perché non è facile estrarre un giocatore dal circuito del Salisburgo, che è ovviamente della Red Bull. Quindi è stata un'operazione molto prestigiosa, secondo me, e tirare fuori un giocatore a gennaio, soprattutto un giocatore che ha già fatto dei gol. Il campionato austriaco non è un grande campionato, però è sempre difficile per un attaccante".