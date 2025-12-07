Live TMW Lazio, Sarri: "Gila? Ha detto all'arbitro che non è di alto livello. Fabbri permaloso"

20.10 - Sesto risultato utile consecutivo in casa per la Lazio, che dopo aver battuto il Milan in Coppa Italia parteggia 1-1 contro il Bologna. Alla rete di Isaksen risponde Odgaard in un primo tempo ricco di emozioni. Tra pochi minuti il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri interverrà in conferenza stampa. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB

21.04 - È iniziata la conferenza stampa di Maurizio Sarri

Può spiegare le difficoltà difensive di Nuno Tavares? Cosa è successo con Gila?

"Gila non ha offeso l'arbitro, gli ha solo detto che per lui non è un arbitro di alto livello. Solitamente in queste situazioni gli arbitri si girano e vanno via, lui evidentemente è più permaloso di altri e lo ha espulso. I problemi difensivi di Tavares non vengono fuori oggi, è devastante palla al piede, ma difensivamente fa fatica. Con le sue accelerazioni potrebbe essere avvantaggiato a difendere, il problema è la concentrazione da tenere per lunghi periodi di tempo come fanno i difensori",

Ha ricevuto novità sulla possibilità di fare mercato? Che richieste ha fatto alla società?

"Non ho fatto richieste a livello di nomi, ho fatto presente i ruoli che ci potrebbero aiutare. L'ho detto alla società, o entri dentro alla società o non te lo dico (ride, ndr)".

Ha riflettuto sulle difficoltà degli attaccanti in zona gol? Come sta Isaksen?

"Ci posso anche riflettere, ma ti posso fare anche la lista dei 36 gol di Higuain, 29 di Mertens, 22 di Hazard e 32 di Ronaldo. Alla Lazio il primo anno Immobile fece 27 gol, non è il nostro modo di fare calcio che non fa segnare il centravanti. Castellanos in questo momento non è al massimo della condizione fisica, Noslin non è un attaccante puro e Dia negli ultimi due spezzoni di partita mi è piaciuta, aspettiamo che cresca di condizione Castellanos. La squadra a livello di creazione di occasioni ha raddoppiato le statistiche, siamo sulla direzione giusta. Isaksen si è fermato per un risentimento all'adduttore, speriamo non sia nulla di grave".

Tavares è il giocatore che si immaginava questa estate?

"A grandi linee si, le caratteristiche erano delineate anche all'esterno. È straripante quando può partire palla al piede in percussione, è meno bravo ma comunque tecnicamente valido quando gioca da fermo. Ha uno strapotere fisico che lo potrebbe portare a difendere meglio, ma fa parte delle sue caratteristiche".

Un suo pensiero su Immobile? Castellanos deve essere più cattivo in zona gol?

"Non punta la porta perché gli manca accelerazione in questo momento, per questo ha visto un difensore in rimonta e ha scelto il passaggio. Con Ciro ho parlato cinque minuti e l'ho lasciato nello spogliatoio, sta parlando con i suoi ex compagni. Ciro qui è di casa ed è normale che sia così, son contento perché la tifoseria gli ha fatto un bel tributo dovuto, non so quanti gol ha fatto con la Lazio, 207? Alla faccia del c*** (ride, ndr). Quando ho visto l'accoglienza che ha ricevuto ero contento".

La Lazio ha fatto un salto di qualità dal punto di vista mentale?

"Questo è un gruppo diverso per caratteristiche mentali rispetto a quello di due anni. Se questo gruppo avesse le qualità tecniche del gruppo precedente farebbe grandi cose, o se quel gruppo avesse avuto questa applicazione. Sono le caratteristiche dei giocatori, chi ha grandi qualità tecniche e mentali costa 80/100 milioni. Per caratteristiche mentali questi sono due gruppi diversi".

21.13 - È terminata la conferenza stampa di Maurizio Sarri.