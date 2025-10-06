Lazio, Sarri insiste per Insigne ma Fabiani ha altre idee: rilanciare Noslin

In casa Lazio, visti anche i tanti infortuni, si torna a parlare di mercato. Lotito non vuole sbilanciarsi sullo sblocco totale del mercato, al momento sarà a saldo zero. Poi se il credito di 12-13 milioni passerà l'esame della Commissione, si vedrà. Intanto, il mercato a saldo zero è garantito e sarebbe sufficiente per tesserare lo svincolato Lorenzo Insigne.

L'ideale sarebbe che arrivasse nel breve termine, un uomo in più per sostituire l'infortunato Zaccagni, ma non è possibile prima di fine novembre. Come riporta Il Messaggero, Sarri insiste per averlo, ma Fabiani ha altro in mente. Per il ds, l'ideale sarebbe rilanciare Noslin. L'investimento è stato importante e domenica è stato decisivo per pareggiare la gara con il rigore conquistato a tempo scaduto.

L'olandese è passato ai biancocelesti a giungo 2024 per circa 15 milioni di euro dopo una eccellente stagione con la maglia del Verona, con 17 presenze e 5 gol in appena sei mesi, dopo tre anni e mezzo positivi con la maglia del Fortuna Sittard, in patria. Il 18 agosto fa il suo esordio con i laziali venendo schierato titolare nel successo sul Venezia per 3-1, nella prima di campionato. In estate si è parlato anche di un interesse dell'Ajax per lui.