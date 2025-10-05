Lazio altra frenata, oggi Roma a Firenze. Il Corriere di Roma: "Sarri non parla. Gasp chiede gol"
Il Corriere di Roma, nell’edizione di oggi, dedica l’apertura al pirotecnico 3-3 tra Lazio e Torino, andato in scena allo Stadio Olimpico. I granata si sono portati in vantaggio grazie a una zampata di Simeone, ma la reazione dei padroni di casa è stata immediata: Cancellieri ha firmato una doppietta che ha ribaltato il risultato prima dell’intervallo.
Nella ripresa, il Torino ha rimesso tutto in equilibrio con una rete di Che Adams, per poi sorprendere i biancocelesti nel recupero con un’incornata vincente di Saul Coco. Quando la gara sembrava ormai chiusa, al 101’ è arrivato il pareggio definitivo su calcio di rigore, trasformato con freddezza da Cataldi.
Oggi pomeriggio, alle ore 15:00, l’attenzione si sposterà sullo stadio Franchi, dove la Fiorentina ospiterà la Roma. I giallorossi cercano una reazione dopo la deludente prestazione in Europa League. Gasperini potrà nuovamente contare su Dybala, rientrato tra i convocati, ma dovrà fare a meno di Angelino, fermato da un’influenza che lo ha costretto a restare a Roma.