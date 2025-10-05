Lazio, col Torino è 3-3. La Repubblica (ed. Roma): "Cancellieri show ma non basta"
Un pareggio in extremis. Ben oltre il gong del novantesimo. Al tredicesimo minuto di recupero la Lazio ha trovato il pareggio per 3-3 contro il Torino all'Olimpico. Decisivo per il punto della squadra di Maurizio Sarri è stato un calcio di rigore trasformato da Cataldi. Questo il titolo dell'edizione romana de La Repubblica: "Lazio, Cancellieri show ma non basta".
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Luca Calamai Con Lautaro e due gioiellini come Bonny e Pio l’Inter ha i gol scudetto. Sarri e la Lazio che non decolla, Fabregas supera l’esame Dea. Chissà se il mondo Juve rimpiange il corto muso di Allegri
Le più lette
4 Con Lautaro e due gioiellini come Bonny e Pio l’Inter ha i gol scudetto. Sarri e la Lazio che non decolla, Fabregas supera l’esame Dea. Chissà se il mondo Juve rimpiange il corto muso di Allegri
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Carrarese-Juve Stabia, le formazioni ufficiali: turnover obbligato per le Vespe. Varia anche Calabro
SudTirol-Empoli, le formazioni ufficiali: i toscani si affidano a Shpendi. Pagliuca si gioca il futuro
Serie C
Calcio femminile