Lazio, Sarri: "Settimana difficile, serve una reazione. Dia? Mica è squalificato a vita"

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, prima del match contro il Lecce è intervenuto al microfono di DAZN: "Una settimana difficile, è normale, dopo una sconfitta severa. Ma fa parte anche del percorso, ogni tanto può succedere. Bisogna avere una reazione, ma senza essere nervosi o contratti, servirà una reazione lucida".

Ha mai avuto dubbi sullo schierare Romagnoli?

"No, Romagnoli è a disposizione, per noi è un giocatore determinante perché guida la linea difensiva e quindi gioca".

Come mai ha scelto Dia, appena rientrato dalla Coppa d'Africa?

"Dia ha fatto un periodo di difficoltà, poi è partito per la Coppa d'Africa, ha fatto tre allenamenti di grande livello e ho pensato fosse giusto. Non era squalificato a vita, era a riposo per uscire da un momento difficile. L'ho visto frizzante e ho deciso di schierarlo".