Live TMW Lazio, Sarri sugli arbitri: "Situazione preoccupante. Mercato? Non faccio lo scout"

La Lazio non va oltre il 2-2 contro la Fiorentina e la vittoria all'Olimpico per i biancocelesti manca da un mese e mezzo. Tra pochi minuti il tecnico dei biancocelesti Maurizio Sarri interverrà in conferenza stampa.

È più scontento per il primo tempo giocato così bene e chiuso senza gol o se per i torti arbitrali visti oggi?

"Anche nello spogliatoio la sensazione è la stessa dei tifosi, se la situazione si riducesse ai due episodi di stasera penserebbe a una serata storta. Gli episodi non sono 2,3 o 4. È difficile spiegarlo ai giocatori che poi possono andare in nervosismo, purtroppo la situazione è questa. È una situazione su cui non possiamo influire ed è inutile spendere sanzioni. Se questa situazione è risolvibile, non possiamo farlo noi. È una situazione preoccupante".

Ci può fare un punto sul mercato?

"Con Giacomo (Raspadori, ndr) ho parlato tempo fa, così come ci avevo parlato in tante altre occasioni dicendogli solo quello che gli ho detto anche in altre occasioni. Per me è un centravanti e deve giocare centravanti, lo pensa anche lui ma lasciamo perdere perché non mi sono messo a fare una trattativa con lui. Io non lo so il mercato, non faccio lo scout, non conosco Ratkov e non seguo il campionato austriaco. Poi vedremo pregi e difetti, sarà forte sicuramente perché la società lo ha speso. La mia non vuole essere una critica, non lo conosco e non penso sia una cosa strana perché di allenatori che hanno tempo per vedere il campionato austriaco non ce ne sono. Al Chelsea c'erano 30 scout che seguivano i vari campionati. Guendouzi e Castellanos erano giocatori molto importanti per noi, qui si entra in un ambito diverso. Se arrivano offerte di stipendi che non possiamo pareggiare o anticipare è normale che i giocatori possano andar via. Guendouzi era uno dei 7-8 giocatori su cui pensavo di costruire il futuro, mi ha spiegato le sue condizioni ed è comprensibile".

Crede che si debba semplicemente constatare la difficoltà della classe arbitrale e accettare gli errori?

"Capirei se ci fossero degli errori da entrambe le parti, anche con un paio di episodi a nostro favore. Questo però non accade, la situazione è quella che stiamo vivendo. Che spiegazione ci diamo? Penso che sia la stessa spiegazione che vi date voi".

