Lazio, Sarri: "Stasera motivazioni non all'altezza, dobbiamo fare un esame di coscienza"

Oggi alle 22:30Serie A
Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, commenta così la brutta sconfitta dei biancocelsti per mano del Torino. Queste le sue parole riportate da Lalaziosiamonoi.it:

“Dovevamo giocare senza pensare alla prossima ma abbiamo fatto una gara che a livello di energia mentale e nervosa era scarica. La squadra non ha preso una seconda palla e questo è sintomo di un atteggiamento molle, vuol dire che le motivazioni questa sera non erano su altissimi livelli. Non possiamo farne un dramma ma dobbamo farci un esame di coscienza. A me ha fatto male perché pensavo di essere riuscito a motivare la squadra e invece in campo mi sono accorto che non è così".

"Stasera abbiamo fatto più palle gol degli avversari però ogni palla nella nostra età campo era un pericolo, vuol dire che la nostra azione difensiva è stata scadente. Questa sera io il problema offensivo non l’ho visto molto, il problema è stato che abbiamo creato tante situazioni per farci fare gol. Una situazione per noi nuova".

"Aver perso tutte le secondo palle mi fa pensare a un problema mentale più che tattico quindi spero che la testa mercoledì sia un’altra".

