Lazio, Sarri: "Una vittoria che ci darà entusiasmo. Rosso a Zaccagni eccessivo"

L'allenatore della Lazio Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la gara del Tardini contro il Parma. Queste le sue parole:

Mister, una vittoria di coraggio. A caldo la sensazione è che questo sia uno snodo fondamentale?

“Ci può dare entusiasmo, però io penso che i ragazzi abbiano trovato convinzione già da fine settembre. Sono tre mesi che questa squadra gioca bene. Se guardiamo la partita nel contesto la vittoria ci sta tutta”.

Ha raggiunto quota 200 punti con la Lazio, è una squadra Sarriana?

“E’ una squadra in crescita per mentalità, per come si allenano e come affrontano le partite. Io con questo gruppo mi diverto e l’ho detto in tempi non sospetti”.

Le era mai capitato di vincere una partita così?

“Mi sembra di aver vinto una volta in otto contro dieci (ride ndr)”.

Complimenti, si vede una squadra di Sarri negli ultimi tempi. Mi ha sorpreso che non avete concesso spazio al Parma nei momenti di difficoltà:

“E’ l’aspetto più importante, perché già contro il Bologna non avevamo perso ordine. La doppia inferiorità era più complicata, dalla panchina sono entrati ragazzi adatti a questo tipo di situazioni, nei minuti finali era chiaro che sarebbero stati cross continui. Sono entrati ragazzi di gamba che hanno aiutato nelle ripartenze”.

Tante assenze a partire dalla prossima:

“Siamo purtroppo abituati a questo tipo di situazioni, se non ci saranno abbastanza partiremo in dieci”.

Si è discusso tanto dei rossi, cosa ne pensa?

“Siamo una delle squadre meno fallose del campionato. A me sembra un po’ troppo il rosso a Zaccagni, non lo prende male”.