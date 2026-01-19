TMW Lazio, striscione della Curva Nord contro l'AIA: "Inventate di tutto per rovinare il calcio"

I tifosi e la Lazio uniti contro le ingiustizie. Nel corso della stagione sono stati molteplici sviste e valutazioni errate da parte dei team arbitrali incontrati lungo il campionato in svariate partite disputate.

Dopo l'intervento della società capitolina e le bordate in conferenza stampa del tecnico Maurizio Sarri, stavolta è la Curva Nord a farsi avanti e ad alzare la voce. Infatti, poco prima del fischio d'inizio, i tifosi bianocelesti hanno esposto una serie di cartellini gialli e rossi, con immagini stilizzate di corna e scritte a citare il VAR.

"Open VAR. Audio e scuse senza logica né senso. Inventate di tutto per rovinare il calcio di un tempo", il messaggio esposto su striscione in bella mostra dagli ultras della Lazio. Nel frattempo la banda di Sarri si trova già sotto 1-0 all'Olimpico, per il Como Baturina ha fulminato Provedel.