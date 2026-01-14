Lazio, su Cancellieri anche il Marsiglia di De Zerbi. Se saluta, tra le idee c'è Otele
La Lazio è una delle protagoniste annunciate di questo calciomercato di gennaio, avendo ricevuto solo nelle scorse settimane il via libera da parte degli organismi di controllo economico-finanziario del calcio italiano a proposito della possibilità di tornare a operare sul calciomercato in entrata.
Il semaforo verde al mercato della Lazio sta portando a tanti movimenti. Che riguardano le entrate, ma anche le uscite. E negli ultimi giorni in tal senso sono emerse nuove piste, come quella che potrebbe portare Matteo Cancellieri, osservato dal Brentford al Bentegodi nello scorso fine settimana della Serie A, a giocare in Premier League. O in Francia, dove anche il Marsiglia di De Zerbi sembra apprezzarlo. E non c'è solo lui in bilico nella trequarti, considerando che pure il danese Gustav Isaksen vanta un discreto numero di ammiratori.
Una delle possibili entrate nel reparto offensivo sembrava essere Lorenzo Insigne, il cui arrivo però è stato messo in standby nelle scorse settimane. Emerge però un nome nuovo per la Lazio, quello del versatile attaccante Philip Otele, classe 1999 di passaporto nigeriano che gioca in Svizzera, con il Basilea.