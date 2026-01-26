TMW
Lazio, terminate le visite di Motta: ora la firma sul nuovo contratto
Si sono concluse pochi minuti fa le visite mediche di Edoardo Motta con la Lazio, dopo che il portiere era arrivato questa mattina presto a Villa Mafalda. Tutto pronto dunque per la firma sul contratto, col classe 2005 che sarà il sostituto di Mandas, a sua volta in procinto di firmare col Bournemouth.
Il giocatore arriverà dalla Reggiana, con la Lazio che spenderà poco più di 1 milione di euro per l'acquisto del suo cartellino. Il 50% della somma versata, ricordiamo, andrà alla Juventus per precedenti accordi.
Editoriale di Enzo Bucchioni Processo al Napoli che dice addio scudetto. Champions a rischio. Mercato sbagliato, troppi infortuni. Juve, intrigo En Nesry. Spalletti lo vuole. Inter in fuga, ok per Perisic. Milan arrivano due difensori.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
