Lazio in testa, Maestrelli jr: "Gattuso come mio padre nel rapporto con i giocatori"

La Lazio vola in testa alla classifica e stabilisce un primato nella propria storia: mai i biancocelesti avevano conquistato 16 punti nelle prime sei giornate, neppure nelle stagioni degli scudetti. Un avvio che porta inevitabilmente sotto i riflettori Gennaro Gattuso. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Massimo Maestrelli, figlio di Tommaso, individua un punto di contatto tra l'attuale tecnico e l'allenatore del primo tricolore laziale: "Ho trovato una persona straordinaria, innamorata del suo lavoro. E, dialogando con lui, ho trovato un punto di contatto importante con l'esperienza di mio padre. La cura quasi maniacale che Rino, come babbo, dedica al rapporto con ciascuno dei giocatori".

Maestrelli: "La Lazio di Gattuso ha un gioco molto bello e moderno"

A colpire non sono soltanto carattere e compattezza dello spogliatoio: "Tutti pensano a lui come un allenatore che sa infondere tenacia e determinazione ai giocatori. Oltre a queste caratteristiche la sua Lazio però ha anche un gioco molto bello e moderno". Maestrelli cita anche alcuni protagonisti dell'avvio: "Frattesi è un top. Tavares, a questi livelli, è un giocatore incredibile. Ma a me stanno piacevolmente sorprendendo pure elementi come Noslin e Belahyane". Quanto agli obiettivi, invita alla prudenza: "Solo tra novembre e dicembre avremo un'idea chiara sulle reali possibilità di questa squadra".

Maestrelli: "Con tutti i tifosi questa Lazio potrebbe prendere il volo"

Resta il tema di un Olimpico non ancora pieno a causa della contestazione: "È un vero peccato, perché questa squadra, con l'apporto di tutta la tifoseria, potrebbe prendere il volo. Non entro nel merito della contestazione, dico solo che a volte basterebbe poco per venirsi incontro". Infine il sogno Flaminio, con la possibilità che un giorno possa essere intitolato a Tommaso Maestrelli: "Sarebbe fantastico. Per la città di Roma sarebbe fondamentale recuperare un impianto del genere. Sarebbe bello che ci tornasse a giocare la Lazio e meraviglioso se portasse il nome di mio padre".