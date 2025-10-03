Parma, Circati convocato dall'Australia per le amichevoli contro Canada e USA
Attraverso i propri canali ufficiali la Federazione calcistica dell'Australia ha diffuso la distinta con i nominativi dei giocatori convocati dal commissario tecnico Tony Popovic per le amichevoli il programma l'11 e il 15 ottobre contro Canada e USA.
Selezionato, come di consueto, Alessandro Circati del Parma
Questa la distinta completa della Nazionale australiana:
Portieri: Joel Gauci (Port Vale), Paul Izzo (Randers FC), Maty Ryan (Levante)
Difensori: Jordy Bos (Feyenoord), Cam Burgess (Swansea), Alessandro Circati (Parma), Milos Degenek (FK TSC), Jason Geria (Albirex Niigata), Fran Karacic (Hajduk Spalato), Hayden Matthews (Portsmouth), Lewis Miller (Blackburn Rovers), Kye Rowles (DC United)
Centrocampisti: Max Balard (NAC Breda), Cameron Devlin (Hearts of Midlothian), Ajdin Hrustic (Heracles Almelo), Connor Metcalfe (St Pauli), Aiden O'Neill (New York City FC), Alex Robertson (Cardiff City), Patrick Yazbek (Nashville SC)
Attaccanti: Daniel Arzani (Ferencvaros), Martin Boyle (Hibernian), Nicolas D'Agostino (Viking), Mitch Duke (Machida Zelvia), Nestory Irankunda (Watford), Mohamed Toure (Randers FC)