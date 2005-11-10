Lazio, a Torino una grande occasione: nulla da perdere e conferme da cercare

Mai come in questo caso la Lazio si presenterà a Torino con la Juventus con nulla da perdere. Sedici punti in classifica dopo sei giornate, una serenità acquisita grazie a prestazioni e risultati oltre alla voglia di stupire. La Juve, dal canto suo, arriverà alla sfida di domenica dopo una trasferta europea e un pareggio, quello di Cagliari, che ha portato nuove polemiche e preoccupazioni. La Lazio sa che a Torino, anche storicamente, è sempre difficile fare risultato ma ottenerlo potrebbe cambiare gli scenari. Non tanto per sognare in grande, parlare di Champions League o altro sarebbe utopistico se si torna indietro con la memoria a due mesi fa quando il Mantova vinse 2-0 all'Olimpico. C'è però la questione Europa e la classifica, insieme al calendario, porta a delle riflessioni ben precise.

Lazio, occasione con la Juve: una vittoria può cambiare gli scenari

Parlare di Europa come obiettivo minimo è tuttora un qualcosa di impensabile, eccezion fatta per il fortino di Formello dal quale la dichiarazione è arrivata già un mese fa tramite il direttore sportivo Fabiani. Il pronostico della vigilia vedeva all'unanimità otto squadre davanti alla Lazio, con Fiorentina e Atalanta che si giocavano settimo e ottavo posto. I biancocelesti di Gattuso arrivavano dopo, in un gruppo che comprendeva squadre come Bologna, Udinese, Torino e Sassuolo. La Lazio può guardare avanti rispetto a questa griglia di partenza e provare a guadagnare dei posti. I 12 punti di vantaggio sulla Fiorentina rappresentano un gap che può portare i biancocelesti avanti di una posizione, l'obiettivo ora si sposta sull'Atalanta. La Dea va a giocare a San Siro contro il Milan, trasferta complicata dalla quale i nerazzurri potrebbero uscire senza i tre punti. In quel caso una vittoria della Lazio permetterebbe di allungare ulteriormente rispetto agli attuali sette punti di vantaggio. Un'occasione, seppur complicata, che la Lazio si giocherà con nulla da perdere. E con la consapevolezza che, nonostante l'ottimo inizio, l'Europa è tutto tranne che un obiettivo minimo.