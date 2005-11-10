Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Lazio, a Torino una grande occasione: nulla da perdere e conferme da cercare

Lorenzo Beccarisi
autore
Lorenzo Beccarisi
Oggi alle 06:30Serie A
14.10.2026 06:30Serie A
Fonti preferite
Contro la Juventus la Lazio di Gennaro Gattuso può giocare con nulla da perdere: e un risultato positivo può alimentare nuove speranze
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Mai come in questo caso la Lazio si presenterà a Torino con la Juventus con nulla da perdere. Sedici punti in classifica dopo sei giornate, una serenità acquisita grazie a prestazioni e risultati oltre alla voglia di stupire. La Juve, dal canto suo, arriverà alla sfida di domenica dopo una trasferta europea e un pareggio, quello di Cagliari, che ha portato nuove polemiche e preoccupazioni. La Lazio sa che a Torino, anche storicamente, è sempre difficile fare risultato ma ottenerlo potrebbe cambiare gli scenari. Non tanto per sognare in grande, parlare di Champions League o altro sarebbe utopistico se si torna indietro con la memoria a due mesi fa quando il Mantova vinse 2-0 all'Olimpico. C'è però la questione Europa e la classifica, insieme al calendario, porta a delle riflessioni ben precise.

Lazio, occasione con la Juve: una vittoria può cambiare gli scenari

Parlare di Europa come obiettivo minimo è tuttora un qualcosa di impensabile, eccezion fatta per il fortino di Formello dal quale la dichiarazione è arrivata già un mese fa tramite il direttore sportivo Fabiani. Il pronostico della vigilia vedeva all'unanimità otto squadre davanti alla Lazio, con Fiorentina e Atalanta che si giocavano settimo e ottavo posto. I biancocelesti di Gattuso arrivavano dopo, in un gruppo che comprendeva squadre come Bologna, Udinese, Torino e Sassuolo. La Lazio può guardare avanti rispetto a questa griglia di partenza e provare a guadagnare dei posti. I 12 punti di vantaggio sulla Fiorentina rappresentano un gap che può portare i biancocelesti avanti di una posizione, l'obiettivo ora si sposta sull'Atalanta. La Dea va a giocare a San Siro contro il Milan, trasferta complicata dalla quale i nerazzurri potrebbero uscire senza i tre punti. In quel caso una vittoria della Lazio permetterebbe di allungare ulteriormente rispetto agli attuali sette punti di vantaggio. Un'occasione, seppur complicata, che la Lazio si giocherà con nulla da perdere. E con la consapevolezza che, nonostante l'ottimo inizio, l'Europa è tutto tranne che un obiettivo minimo.

Articoli correlati

Immagine news 1
Le partite di oggi: il programma di mercoledì 14 ottobre
Immagine news 2
Inter-Club Brugge 3-4: il tabellino della gara
Immagine news 3
Villarreal-Napoli 3-1: il tabellino della gara

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
07:15 Serie A
Al Feyenoord brilla una nuova stella. E le italiane rischiano di stare (ancora) a vedere
Immagine news 2
07:10 Serie ATMW
TMWGasp punge Mou: "Aveva grande capacità di spesa". Non è vero, aveva il centravanti invisibile
Immagine news 3
07:00 Serie A
Inter, notte di Champions da incubo: nel blackout di San Siro c'è Tresoldi deluxe
Immagine news 4
06:53 Serie A
Fiorentina, la gestione Gonçalves è un caso: tre settimane di lavoro per vederlo in campo 9'
Immagine news 5
06:45 Serie A
Spalletti pensa al Celta Vigo e prepara nuove soluzioni in ogni reparto
Immagine news 6
06:30 Serie A
Lazio, a Torino una grande occasione: nulla da perdere e conferme da cercare
Immagine news 7
06:29 Serie A
Inter, un'opera da Tresoldi
Immagine news 8
01:00 Serie A
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 13 ottobre
Immagine editoriale di Ivan Cardia
L’Inter deve sognare meno e vincere di più: che sberle in Champions per la squadra più forte d’Italia. Intanto in FIGC si litiga. Sulle riforme? No, sulle nomine
Primo piano
Immagine top news n.0 Roma-Real Madrid, le probabili formazioni: Mou torna a casa, Malen sfida Mbappé
Immagine top news n.1 Feyenoord-Como, le probabili formazioni: Fabregas punta su Nico Paz e Baturina dal 1'
Immagine top news n.2 Napoli, notte da dimenticare col Villarreal: zero punti in Champions e altri segnali d'allarme
Immagine top news n.3 Champions League, risultati, marcatori e classifica aggiornata: Inter e Napoli a fondo
Immagine top news n.4 Venezia, dall'esonero di Stroppa alla scelta di Nicola: il riassunto del giorno zero
Immagine top news n.5 La Classifica della Champions League aggiornata: Inter e Napoli quasi in fondo
Immagine top news n.6 Villarreal-Napoli 3-1, le pagelle: Politano horror, McTominay controfigura. Stecca pure KDB
Immagine top news n.7 Rrahmani illude, poi l'errore di Politano ammazza il Napoli: altro ko in Champions, 3-1 Villarreal
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW E' già arrivata l'ora di Antonio Conte per la panchina del Manchester United?
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La Roma inciampa a Como ma resta l'unica anti-Inter possibile
Immagine news podcast n.2 La miniera d'oro del Cagliari: così il futuro è garantito grazie ai talenti
Immagine news podcast n.3 Tecnici già a rischio, volti nuovi e rinascite Nazionali: da dove riparte la A
Immagine news podcast n.4 Nel nuovo Genoa la posizione di De Rossi non è in discussione: il punto di Gianluca Di Marzio
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Lazio tra miracolo e illusione: il momento della squadra di Gattuso visto dagli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 Torino, Maspero: "Vittoria con l'Udinese che dà morale. Mi sono anche divertito"
Immagine news Altre Notizie n.3 Braglia: "Milan, serve tempo ma Amorim trovi il modo di sfruttare chi ha"
Serie A
Immagine box news Serie A Gasp punge Mou: "Aveva grande capacità di spesa". Non è vero, aveva il centravanti invisibile
Immagine box news Serie A Inter, notte di Champions da incubo: nel blackout di San Siro c'è Tresoldi deluxe
Immagine box news Serie A Fiorentina, la gestione Gonçalves è un caso: tre settimane di lavoro per vederlo in campo 9'
Immagine box news Serie A Spalletti pensa al Celta Vigo e prepara nuove soluzioni in ogni reparto
Immagine box news Serie A Lazio, a Torino una grande occasione: nulla da perdere e conferme da cercare
Immagine box news Serie A Inter, un'opera da Tresoldi
Serie B
Immagine box news Serie B Siatounis: "Ho detto subito sì al Benevento, volevo questa esperienza"
Immagine box news Serie B Sampdoria, differenziato sul campo per Conti. Esposito e Meijer proseguono il recupero
Immagine box news Serie B Avellino, Di Maggio torna in gruppo: Cancellotti ancora a parte in vista del Cesena
Immagine box news Serie B Pisa, Petagna resta in dubbio per la sfida con la Cremonese
Immagine box news Serie B Arezzo, Cagnano torna in gruppo: Iaccarino in dubbio per la Sampdoria
Immagine box news Serie B Catanzaro, la panchina resta in bilico: Polito studia le alternative
Serie C
Immagine box news Serie C Giugliano, Di Napoli in bilico dopo il ko con l'Inter U23: ore decisive per il futuro
Immagine box news Serie C Altamura, dopo l'esonero di Memushaj c'è Raffaele: manca solo l'ufficialità
Immagine box news Serie C Giudice Sportivo, Pescara e Barletta le società più multate dopo l'ultimo turno
Immagine box news Serie C Perugia, inibizione fino al 13 gennaio 2027 per Gaucci: multa da 500 euro
Immagine box news Serie C Ostiamare, esperienza per la difesa: preso Cotali a parametro zero
Immagine box news Serie C Cosenza, stangata su Coppitelli: due turni di stop dopo le proteste
Pronostici
Immagine box news Pronostici Pronostico Roma-Real Madrid, 4 sconfitte di fila e zero gol: giallorossi chiamati all'impresa
Immagine box news Pronostici Pronostico Villarreal-Napoli, Allegri cerca la svolta anche in Champions
Immagine box news Pronostici Pronostico Torino-Udinese, punti pesanti per dare una svolta alla stagione
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Qualificazioni Mondiali Femminili: sorpresa Polonia, out il Belgio. Tutti i risultati
Immagine box news Calcio femminile Italia, Rosucci: "Contro la Finlandia servirà attenzione, ma avremo più spazio"
Immagine box news Calcio femminile Italia, Bonansea prepara la sfida alla Finlandia: "Servirà curare ogni dettaglio"
Immagine box news Calcio femminile Italia, Greggi: "Manca visibilità, noi stiamo facendo del nostro meglio"
Immagine box news Calcio femminile Italia, Severini ammette: "La prestazione non è stata perfetta, dobbiamo migliorare"
Immagine box news Calcio femminile Italia, Soncin: "Obiettivo raggiunto, ma dobbiamo migliorare rispetto a queste 2 gare"
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Ezio Sella: Fiorentina, Roma, Totti e una carriera da "vice" di grandi allenatori
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Una leggenda dell'Inter e del calcio italiano: la storia di Sandro Mazzola
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Una leggenda va trattata come tale: CR7 si scusa ma Jorge Jesus ha fallito
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
Gilberto Mora, l'Iniesta del Messico. Troppo facile scommettere su di lui, almeno 40 milioni
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, il resoconto della 6ª giornata: chi sale e chi scende
Sportissimo
Newsticker
12/10 La Lazio raggiunge in vetta l’Inter. Milan e Juve non decollano
10/10 Cristiano Ronaldo sospeso dalla nazionale portoghese dopo l’addio al ritiro
10/10 Friedkin rivende l’Everton dopo soli due anni
09/10 Wanda Nara, niente assegni dall’ex marito Mauro Icardi
06/10 Figc: Malagò commissario e nuove elezioni entro il 31 gennaio