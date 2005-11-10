Lazio, Zaccagni: "Dobbiamo imparare a stare in partita. Proviamo a giocarcela con le più forti"

L'attaccante e capitano della Lazio Mattia Zaccagni ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria casalinga contro il Monza. Le sue parole: "200 partite con la Lazio sono una grande emozione. Ho fatto un bellissimo percorso, ma questo è anche un punto di partenza. Ci stiamo divertendo. Oggi l'importante era portare a casa i 3 punti ma dobbiamo imparare a stare in partita".

Noslin ha detto che siete in corsa per il top, cosa vuol dire?

"Vuol dire migliorare le nostre prestazioni e provare a giocarsela con le più forti del campionato".