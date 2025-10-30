Le polemiche estive sono solo un ricordo: Calhanoglu ha già segnato quanto tutto lo scorso campionato

La vittoria di ieri dell'Inter sulla Fiorentina ha la firma autorevole di Hakan Calhanoglu, centrocampista autore di una doppietta all'interno del 3-0 finale. Due gol che vanno ad incrementare il già ricco bottino di questo avvio di stagione, col turco autore di 5 gol in campionato a cui aggiungerne anche uno in Champions League.

"Dopo il Mondiale vissuto è stato difficile, ma siamo rientrati bene e il mister ha dato una mano. Mentalmente siamo forti, ci serviva la disciplina per mantenere la motivazione", ha spiegato nel post partita il giocatore. Con i suoi 5 gol segnati Calhanoglu si è portato in vetta alla classifica marcatori della Serie A e allargando il concetto ha già eguagliato i suoi numeri dello scorso campionato, quando per segnare 5 gol gli servirono tutte le 29 partite della stagione.

Un segnale importante nell'economia di squadra dell'Inter, soprattutto dopo le insistenti voci con annesse polemiche estive. In origine era stato il Galatasaray a tentarlo, quindi ci aveva provato il Fenerbahce. L'Inter in questo senso non si è mai scomposta, accettando di trattare la sua eventuale uscita solo di fronte al giusto prezzo. E l'offerta adeguata in questo senso non è mai arrivata. Con Calhanoglu che dopo un'estate difficile da tanti punti di vista si è ripreso l'Inter con ancora più efficacia rispetto al passato.