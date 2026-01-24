Le prime parole di Lucca: "Il Nottingham è sempre stato la prima scelta. Premier un sogno"

Dopo l'ufficialità arrivata nella serata di ieri, Lorenzo Lucca ha parlato per la prima volta da nuovo giocatore del Nottingham Forest: "Sono orgogliosissimo di vestire questa maglia importante e storica, giocare in palcoscenici del genere come la Premier League è un onore per me. È un onore che tutta la società e lo staff mi abbia dato quest'opportunità e spero di ripagare questa fiducia portando molti gol".

Lucca ha detto anche di essere consapevole dell'importanza del nuovo club: "Sono molto consapevole di questa società, l'ho scelta e voluta. Mi hanno voluto fortemente ed è stata una scelta dettata dal cuore. Volevo venire qui e voglio dare il massimo per questa squadra. Appena mi è arrivata la chiamata del Nottingham è stata la mia prima scelta. La Premier è sempre stato un sogno per me. Ringrazio la società per avermi dato quest'opportunità".

Un impatto che può essere reso meno difficile dall'esperienza fatta dal centravanti in Olanda con l'Ajax: "Quell'esperienza mi ha aiutato molto a crescere, ero giovane. Sono contento di essere arrivato qui in un bellissimo paese e voglio dare il mio contributo a tutta la squadra per aiutarla".

Infine, Lucca ha mandato un messaggio al nuovo club e i suoi tifosi: "Voglio essere un giocatore affamato che ha voglia di dimostrare e di fare gol, aiutare la squadra a vincere. Sarà un'emozione giocare in Premier League, atmosfera perfetta per fare grandi cose. Mi hanno spiegato un po' le dinamiche e sono felicissimo di far parte di questo club, non vedo l'ora di calpestare questo prato verde e questo palcoscenico. Si tratta di un'occasione importante per me che devo sfruttare, sono tranquillo e sereno perché le cose andranno bene. Ai tifosi chiedo di sostenerci e supportarci perché daremo tutto in campo fino alla fine".