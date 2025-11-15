Valentini sullo sfogo di Conte: "Va protetto, il Napoli mi risulta lo stia facendo"

L'ex dirigente FIGC, Antonello Valentini, ha rilasciato una intervista a 1 Station Radio nel corso della quale ha parlato anche del Napoli di Antonio Conte.

Queste le sue parole: "Al Napoli ci sono stati tanti infortuni, da Lukaku, che vedo dovrebbe rientrare a dicembre, fino ad Anguissa. Il momento è delicato. Però penso che Conte abbia tutte le capacità per rimettere in sesto la squadra, ritrovare convinzione e compattezza. Ma penso anche, e l'ha detto lo stesso direttore sportivo nelle scorse settimane, che il Napoli a gennaio debba tornare sul mercato per rinforzare alcuni reparti, a cominciare dal centrocampo, e verificare se tutti gli acquisti estivi, che sono costati 153 milioni, stiano rispondendo alle aspettative", fa notare. "E mi pare che non sia proprio così", aggiunge.

Sullo sfogo di Conte, aggiunge: "Antonio è tenace, coraggioso, non sopporta perdere. E nel rapporto con la società credo serva ritrovare sintonia. Una grande squadra ha bisogno di una grande società, e il Napoli lo è. Ma serve anche che l'allenatore si senta protetto e sostenuto davanti al gruppo. Mi risulta che la società abbia già mosso passi in questa direzione, per ricostruire con Conte il clima giusto. Non è possibile vedere un Napoli così in difficoltà, in campionato e in coppa".