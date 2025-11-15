La Norvegia può perdere 9-0 con l'Italia? Il ct: "A nessuno di noi è mai capitato"

Nel corso della conferenza stampa tenuta alla vigilia della gara contro l'Italia (qui tutte le sue parole) il commissario tecnico della Norvegia, Stale Solbakken, ha parlato della sfida di domani. Fra le sue parole anche una considerazione sulla residua speranza rimasta all'Italia di arrivare prima nel girone: gli azzurri dovrebbero vincere con 9 gol di scarto.

C'è qualche fibra nel tuo corpo che ti fa pensare possa andare male?

"No, non c'è. Nessuno tra me e i calciatori ha esperienza di nove gol subiti. Avremmo dato tutto per stare in questa situazione, ora dobbiamo solo finire bene".

Secondo lei l'Italia alla fine si qualificherà? Per cosa può lottare?

"L'Italia riuscirà ad andare al Mondiale, hanno una squadra forte e giocano con diversi sistemi. A me piacciono sia Spalletti che Gattuso, non troppo tempo fa avete battuto la Francia".

Quando avete capito di potercela fare?

"Ovviamente nella prima partita con l'Italia, avevamo già vinto due gare in trasferta e per loro era la prima gara. Quella partita ci ha dato la forza mentale per le gare successive, avevamo una forte differenza reti e quello ci ha aiutato. Nelle scorse qualificazioni avevamo il problema opposto".

E' una rivincita dopo la gara del '98?

"No, non è una rivincita. Era molto bello per noi calciatori andare al Mondiale in Francia".

Come sta la squadra?

"Domani faremo di tutto, è un po' particolare quando devi preparare tante partite. Ma abbiamo analizzato molto e presentato tutto ai giocatori, ora faremo l'ultimo allenamento e poi il meeting di tattica".

Tutti i giocatori sono pronti?

"Sì".