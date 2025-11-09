Genoa, Leali: "Oggi era importante mettere il cuore. Gudmundsson? È forte e freddo, mi ha battuto"

Nicola Leali, portiere del Genoa, ha parlato a DAZN dopo il pari contro la Fiorentina. Le sue parole: "Credo che tutti capiamo il momento di dove eravamo anche prima di Sassuolo. Siamo stati sempre un gruppo unito che ha cercato sempre di combattere insieme. Abbiamo capito che dovevamo ricompattarci. Oggi abbiamo cercato di portare in campo idee del mister ma era importante mettere il cuore e l'anima, ci siamo riusciti contro un avversario forte. Dobbiamo riparte da qui".

Sul rigore di Gudmundsson, cosa ti aspettavi? Vasquez ti ha detto qualcosa.

"Con Vasquez parliamo sempre. So che Albert tira i rigori anche centrale, l'ho aspettato lì. Lui mi ha detto "ti conosco so che lo sapevi quindi ho cambiato angolo". Albert è forte e freddo. E' riuscito a battermi".