Udinese, Runjaic: "Molto deluso, non è una scusa l'espulsione. Dobbiamo dimenticare in fretta"

L'allenatore dell'Udinese Kosta Runjaic ha commentato ai microfoni di Dazn la pesante sconfitta per 5-1 subita contro la Fiorentina nella 16ª giornata di Serie A. Il tecnico bianconero non cerca alibi nell'espulsione di Okoye dopo sette minuti e ammette la sua delusione per la prestazione della squadra. Runjaic invita i suoi a voltare pagina rapidamente e a concentrarsi sulla prossima sfida contro la Lazio, mantenendo però il riserbo sulle sostituzioni effettuate all'intervallo.

Poco fa il direttore Nani ha detto che è stata probabilmente la peggior prestazione della stagione. Le chiedo se è d'accordo su questo aspetto e se è mancata soprattutto energia oggi all'Udinese.

"Devo guardare la partita. Sono molto deluso e non voglio parlare troppo di dettagli perché abbiamo perso 5-1 e penso che sia un risultato chiaro. Abbiamo perso un giocatore molto veloce ma non è la ragione per perdere 5-1. Dobbiamo ripartire. Dobbiamo lavorare e continuare ad andare avanti e dimenticare questa partita molto velocemente per proseguire la nostra stagione".

Anche al netto del rosso mostrato a Okoye, come si spiega questa differenza rispetto alla partita con il Napoli?

"Dobbiamo lavorare e continuare ad andare avanti e dimenticare questa partita molto velocemente per proseguire la nostra stagione".

Per ritrovare continuità di risultati non pensa che i giocatori con più esperienza che sono più vicini a lei le debbano dare una mano in queste partite? Parlo magari di Kabasele, lo stesso Solet, che anche lui è molto altalenante a livello di prestazioni. Non sono quei giocatori chiave che potrebbero darle una mano in più?

"I giocatori con maggiore esperienza devono aiutarci per supportare tutti gli altri e per guidare tutti gli altri in questo momento. Sì, parleremo. Abbiamo molta esperienza, ma abbiamo ancora molti errori individuali che hanno trasformato la partita in una direzione diversa. Quando sei scoperto dopo che un giocatore esce e dall'altra parte c'è la Fiorentina, che è ancora una buona squadra anche se sono in basso in classifica, è molto difficile. Dobbiamo continuare a parlare di questa partita in dettaglio senza nessuna emozione negativa e dobbiamo concentrarci su come vincere la prossima partita contro la Lazio".

Zaniolo e Zanoli sono usciti all'intervallo. C'era una ragione particolare?

"Per una ragione, sì. C'è un motivo. Non lo voglio condividere dopo la partita, dopo questa situazione. C'era un motivo, però non lo voglio condividere in questo momento così a caldo alla fine della partita".