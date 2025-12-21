Stankovic brilla al Bruges e per il momento allontana il ritorno all’Inter: "Penso solo al presente"

Aleksandar Stankovic si è imposto in pochissimo tempo come uno dei migliori acquisti estivi del Club Brugge. Il centrocampista ha conquistato una maglia da titolare con continuità e personalità, diventando rapidamente un punto fermo della squadra belga. Le sue prestazioni non sono passate inosservate e, inevitabilmente, hanno riacceso l’interesse dell’Inter, che starebbe valutando l’ipotesi di riportarlo a Milano nella prossima estate.

Per ora, però, il futuro è un tema che Stankovic preferisce mettere da parte. Intervistato da Circus Daily, il classe 2005 ha raccontato il suo momento con entusiasmo e gratitudine: “È una sensazione incredibile. Il club mi ha accolto a braccia aperte e mi ha guidato per tutta la stagione. Abbiamo ancora tanto lavoro da fare, ma sono davvero felice qui”.

Il centrocampista ha poi ringraziato l’ambiente che lo circonda: “Grazie al club e ai miei compagni stiamo lavorando duramente. C’è un grande spirito di squadra”. Inevitabile anche una domanda sul possibile ritorno all’Inter, che Stankovic ha respinto con fermezza: “Onestamente non ci penso. Penso solo al Club Brugge”.

Un messaggio chiaro, che ribadisce la sua concentrazione totale sul presente: “Tutti conoscono la situazione, ma la cosa più importante è restare concentrati, lavorare insieme ed essere una grande famiglia. Ciò che conta è l’oggi, il futuro verrà dopo”.