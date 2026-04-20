Leao, futuro incerto al Milan. Occhio al Barcellona, che potrebbe non riscattare Rashford
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Novità di mercato che arrivano dal collega Matteo Moretto, sul canale YouTube di Fabrizio Romano.
In merito a Rafa Leao, autore dell'assist decisivo per Rabiot nel successo contro il Verona, il futuro è incerto nonostante un contratto fino al 2028.
Il Milan è disposto ad ascoltare offerte che partono da 45-50 milioni di euro. Il giocatore piace al presidente del Barcellona, Joan Laporta, ma non ha il gradimento di tutta la dirigenza. I catalani devono intanto capire se riscattare Marcus Rashford dal prestito, Leao è un'idea ma al momento non è in cima alla lista.
Al momento non ci sono trattative tra le parti.
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