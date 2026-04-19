Altra discussione per Leao con Allegri e il suo staff dopo il cambio: la ricostruzione e il motivo

Rafael Leao fa ancora discutere. Sul campo il portoghese è tornato protagonista con un bell'assist per Adrien Rabiot nel primo tempo per l'1-0 del Milan sul Verona. Poi al 63' la sostituzione, con Massimiliano Allegri che ha mandato in campo al suo posto Santiago Gimenez.

Da quanto riportato da DAZN, lo stesso Leao ha avuto un nuovo confronto col tecnico livornese nel momento dell'uscita dal campo e soprattutto uno scambio di vedute col suo vice Dolcetti. "Ma perché sempre io?", ha chiesto Leao. Di campo la risposta dello staff tecnico rossonero, con Allegri che gli aveva chiesto a più riprese un maggiore e migliore attacco della profondità. Da qui la scelta della sostituzione, con la richiesta trasferita a Gimenez.