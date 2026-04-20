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Ordine su Leao: "Perché sempre lui sostituito? Da un attaccante si pretende almeno un tiro"

Ordine su Leao: "Perché sempre lui sostituito? Da un attaccante si pretende almeno un tiro"TUTTO mercato WEB
Giacomo Iacobellis
Oggi alle 09:35Serie A
Giacomo Iacobellis

Il giornalista Franco Ordine dedica il suo editoriale odierno all'ennesima prestazione deludente di Rafa Leao col Milan. Questo un estratto della sua anlisi per il Corriere dello sport: "È vero: bisogna riconoscergli il merito nel primo tempo di quell’assist delizioso a favore di Rabiot che il francese, unico pilastro di cemento armato di questo Milan svuotato di molte energie, trasforma in una rasoiata decisiva per acciuffare il successo e i tre punti che servono come ossigeno per riprendere la corsa verso la Champions. Di Leao è il sesto assist della stagione raccontano le statistiche e nessuno può sminuire l’importanza di un servizio del genere reso alla patria. Ma da Rafa, punta con Pulisic, e dallo stesso americano, si pretende a giusta ragione qualcosa degna di un attaccante doc".

Ordine ha proseguito così il suo commento sulla prova del portoghese contro il Verona: "Niente di straordinario ma almeno un tiro in porta, una conclusione di testa, una presenza minacciosa in area di rigore altrui almeno. E invece di tutto questo non c’è traccia in nessuno dei due e in particolare nel portoghese che addirittura quando tenta uno scatto nella ripresa si fa riprendere facilmente".

Infine, una battuta sul cambio tanto discusso (dal giocatore): "È questo il segnale che fa scattare la decisione sulla panchina milanista. E allora Leao, sconsolato, continua a chiedere ad Allegri e ai suoi collaboratori: 'Perché sempre io?'. Perché se quello è il suo contributo con il Milan che nella ripresa comincia a soffrire il ritorno del Verona, allora c’è bisogno di altro".

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