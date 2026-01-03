Live TMW Lecce, Del Rosso: "Queste prestazioni ci aiuteranno in futuro"

20:09 - Fabrizio Del Rosso, allenatore del Lecce, ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida contro la Juventus. TUTTOmercatoWEB.com vi riporta la conferenza stampa dell’allenatore in diretta.

Un pareggio importante...

"Siamo il Lecce e abbiamo giocato con la Juventus, se non avessimo avuto quell’atteggiamento per 90′ saremmo usciti con le ossa rotte. Loro sono una grande squadra, noi abbiamo un grandissimo portiere e una squadra che lotta con carattere. Avere un atteggiamento battagliero ti aiuta e ti viene a favore. Siamo una squadra giovane, in crescita. Rappresentiamo un popolo che ci segue, queste prestazioni ci aiuteranno in futuro quando affronteremo squadre che si devono salvare. Siamo usciti con autostima a livello morale".

Che emozioni ha provato? Come sta Perez?

"Danilo Veiga è stato malato per quattro giorni e aveva fatto un solo allenamento, perciò Eusebio non voleva farlo cominciare. Perez è un ragazzo giovane e ha vissuto un esordio non semplice. È andato in difficoltà ma ci prendiamo la responsabilità noi. Ha una prospettiva in quel ruolo, a volte ci vuole il coraggio di rischiare. Emozioni?Sensazione bellissima. Se ho portato un po’ di fortuna alla squadra e torniamo con un punto da Torino mi rende felice. Abbiamo fatto un bel regalo al presidente, se lo merita perché è sempre presente".

Potete giocare anche a 5?

"Abbiamo dei giocatori che possono difendere cosi. Noi abbiamo concetti precisi e ci sono delle differenze tra 4 o 5 ma deciderà Eusebio che modulo scegliere".

Su Maleh?

"Ha fatto una bella partita come tutti i ragazzi. Noi lo conosciamo molto bene ed è un lavoratore. Lui incarna il carattere e la mentalità della squadra. Oggi però voglio mettere tutti i ragazzi allo stesso livello perchè sono stati davvero bravi".