Grifo crede alla Nazionale: "Non ho ancora sentito Gattuso, farò di tutto per convincerlo"

In una recente intervista rilasciata a ChiamarsiBomber.com, Vincenzo Grifo, esterno offensivo del Friburgo, ha parlato anche dei gol segnati con la Nazionale: “È stato bellissimo ed è stato emozionante anche solo indossare la tuta dell’Italia. Quando ho segnato non ci ho pensato, perché ero concentrato sulla partita. Poi nei giorni successivi ho ricevuto tanti messaggi da amici e famigliari che mi hanno fatto sentire orgoglioso. Ho sempre dato il massimo per la maglia Azzurra e mi sono goduto ogni momento a Coverciano. Chiellini, Donnarumma, Bonucci, Verratti e Jorginho mi hanno trattato molto bene e mi hanno aiutato a inserirmi. Ricordo che il nuovo arrivato doveva cantare davanti a tutti e poi durante le qualificazioni a Euro 2020 cantavamo tutti insieme mentre Jorginho suonava la chitarra. Giocatori e staff erano molto uniti. È stata una bellissima esperienza”.

Ha sentito Gattuso di recente?

“Ancora no. La stagione sta andando bene, ho fatto 10 gol e mi sento molto bene. Voglio fare bene col Friburgo per meritarmi la convocazione. Io ci credo e farò di tutto per convincere il mister”.

Orsolini e Berardi meriterebbero il salto in una big?

“Orsolini ha la qualità per giocare in una grande squadra: ha un bel dribbling, un bel tiro e poi non soffre le pressioni. Berardi ha sicuramente avuto l’occasione di giocare in una big ma stimo la sua scelta di restare al Sassuolo, come Totti nella Roma. Personalmente non ho retto il salto al Borussia Mönchengladbach ma se non l’avessi fatto avrei avuto dei rimpianti. Ci vuole tanto cuore per restare sempre nella stessa squadra ed è il motivo per cui lo amano a Sassuolo”.