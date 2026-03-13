Lecce, Di Francesco: "Gandelman sta gestendo il problema al ginocchio. A Napoli gioca chi è al top"

Nella sua intervista rilasciata alla vigilia della sfida contro il Napoli, il tecnico del Lecce, Eusebio Di Francesco, ha parlato anche dei giocatori acciaccati e della sua idea di formazione in vista della gara del Maradona: "Gandelman sta gestendo il problema al ginocchio ma sarà a disposizione. Poi sarò io che dovrò valutare tutti e scegliere la formazione migliore per questa gara. A centrocampo avremo bisogno di gente al top, che corra tanto e che sia dentro la gara per tanto tempo. Per il resto ho le idee abbastanza chiare".

Come valuta la stagione del Napoli, terzo nonostante i tantissimi infortuni?

"Hanno cambiato molto il loro modo di giocare in questa stagione, anche dal punto di vista tattico. Creano sempre tante difficoltà alle difese avversarie, con i trequartisti e anche con un giocatore forte come Hojlund, un Lukaku più giovane che quando attacca la profondità è anche più potente. È un attaccante completo che fa la differenza, dovremo cercare di arginarlo il più possibile per togliere tante fonti di gioco al Napoli".

Avete tante motivazioni per la gara di domani.

"In partite come queste vengono da sole. Come si fa a non essere motivati quando si gioca a Napoli davanti a 60mila spettatori? E sapendo inoltre di avere la nostra gente che ci segue sempre e costantemente. Il Napoli ha potenzialità superiori alle nostre, lo sappiamo, e per provare a dire la nostra dovremo alzare il nostro livello sotto tutti i punti di vista: corsa, tecnica e carattere".