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Lecce, Di Francesco: "Contro il Napoli non potremo solo difenderci. Serve coraggio"

Lecce, Di Francesco: "Contro il Napoli non potremo solo difenderci. Serve coraggio"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Lorenzo Di Benedetto
Oggi alle 20:49Serie A
Lorenzo Di Benedetto

Il tecnico del Lecce, Eusebio Di Francesco, alla vigilia della sfida contro il Napoli al Diego Armando Maradona, in programma per domani alle 18, ha presentato la partita con alcune dichiarazioni riportate da Telerama News. Queste le sue parole: "Veniamo da una vittoria importante contro la Cremonese e dobbiamo cavalcare quest’onda di entusiasmo che c’è stata dopo la partita. Siamo consapevoli di aver fatto un’ottima gara, difficile, ma alla fine l’abbiamo spuntata con merito".

Come si affronta il Napoli?
"Domani affronteremo una squadra forte che sta innanzitutto ritrovando diversi giocatori importanti dagli infortuni. Conte avrà ottime risorse anche durante la gara. Cercheremo di controbattere colpo su colpo, sapendo che troveremo una squadra forte e importante come il Napoli, ma non dobbiamo essere assolutamente remissivi, anzi. Dovremo avere il coraggio di far sentire loro che possiamo fargli male”.

Non è stato facile battere la Cremonese in uno scontro diretto per la salvezza. Come ha reagito la squadra?
"Ho imparato a conoscere le caratteristiche psicologiche e di atteggiamento del gruppo. La squadra ha bisogno di essere motivata, sempre, e tutto passa dagli allenamenti. Abbiamo lavorato bene e spero di vedere tutta l'applicazione avuta in settimana anche in partita".

Come stanno gli acciaccati?
"Gandelman sta gestendo il problema al ginocchio ma sarà a disposizione. Poi sarò io che dovrò valutare tutti e scegliere la formazione migliore per questa gara. A centrocampo avremo bisogno di gente al top, che corra tanto e che sia dentro la gara per tanto tempo. Per il resto ho le idee abbastanza chiare".

Come valuta la stagione del Napoli, terzo nonostante i tantissimi infortuni?
"Hanno cambiato molto il loro modo di giocare in questa stagione, anche dal punto di vista tattico. Creano sempre tante difficoltà alle difese avversarie, con i trequartisti e anche con un giocatore forte come Hojlund, un Lukaku più giovane che quando attacca la profondità è anche più potente. È un attaccante completo che fa la differenza, dovremo cercare di arginarlo il più possibile per togliere tante fonti di gioco al Napoli".

Avete tante motivazioni per la gara di domani.
"In partite come queste vengono da sole. Come si fa a non essere motivati quando si gioca a Napoli davanti a 60mila spettatori? E sapendo inoltre di avere la nostra gente che ci segue sempre e costantemente. Il Napoli ha potenzialità superiori alle nostre, lo sappiamo, e per provare a dire la nostra dovremo alzare il nostro livello sotto tutti i punti di vista: corsa, tecnica e carattere".

Come ha preparato la partita?
"Il Napoli cerca sempre di essere aggressivo e viene spesso uomo su uomo, per questo può concedere qualche spazio. Resta comunque una squadra che crea tante occasioni da gol e noi dovremo essere bravi a sfruttare le piccole incertezza che potrebbero avere. Non possiamo solo difenderci, cercheremo di attaccare. L'idea è quella di poter fare male al Napoli quando avremo l'opportunità".

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