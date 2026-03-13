Il Lecce cresce sui piazzati. Il Quotidiano di Puglia: "Il Lecce ora usa la testa"

Il Lecce ha trovato nelle palle inattive una delle armi principali della sua stagione. In un campionato in cui la produzione offensiva resta limitata, la squadra di Eusebio Di Francesco riesce a fare la differenza soprattutto su corner e punizioni.

Come evidenzia il Quotidiano di Puglia, nove dei venti gol realizzati dai giallorossi in questa Serie A arrivano infatti da situazioni di palla inattiva. Un dato che colloca il Lecce tra le migliori squadre del campionato in questa specialità, alle spalle solo di Inter, Juventus, Genoa e Sassuolo. L’ultima dimostrazione è arrivata contro la Cremonese: il vantaggio è nato da una punizione battuta da Antonino Gallo per il colpo vincente di Santiago Pierotti, tornato al gol dopo oltre un anno. Un episodio che conferma quanto i calci da fermo possano incidere nell’economia delle partite.

Non solo corner e punizioni: complessivamente metà delle reti stagionali del Lecce non arrivano da azione manovrata. Restano invece assenti i gol in contropiede, una statistica che i salentini condividono con Parma e Genoa. I numeri confermano quindi una tendenza precisa, già sottolineata in stagione dallo stesso Di Francesco: "Nel calcio di oggi i piazzati sono importanti, dobbiamo crescere nella capacità di sfruttarli". Un lavoro che in fase offensiva sta dando risultati, anche se la squadra continua a concedere qualcosa nella difesa delle stesse situazioni.