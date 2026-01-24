Lecce, Di Francesco: "Ho sentito sottovalutare la Lazio, ma ha degli ottimi giocatori"

Eusebio Di Francesco, allenatore del Lecce, a pochi minuti dalla sfida di campionato contro la Lazio è intervenuto al microfono di DAZN: "Hanno fatto un'ottima preparazione della gara, poi si vedrà in campo. Abbiamo cercato di migliorare gli errori delle ultime gare, ma abbiamo fatto ottime prestazioni, magari non creando tanto, ma oggi è l'occasione di potersi rifare. Ho sentito sottovalutare la Lazio, ho sentito parlare di Lazio in crisi. Sì, magari ha perso l'ultima in casa, ha delle situazioni di mercato particolari, ma ha anche ottimi calciatori".

Come migliorare?

"Bisogna alzare l'attenzione negli ultimi minuti, non solo chi gioca, ma anche chi entra".

Che risorsa sarà Cheddira? Si aspetta qualcosa da Stulic?

"Dai miei attaccanti mi aspetto sempre qualcosa di importante, specie quando giocano dall'inizio. Oggi tocca a Stulic, poi a partita in corsa ci sarà Cheddira".