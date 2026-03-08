Live TMW Lecce, Di Francesco: "Complimenti a tutti, bravi a reggere la tensione"

Eusebio Di Francesco interviene ai microfoni della sala stampa dello stadio "Via del Mare" al termine di Lecce-Cremonese.

Giudizio sulla partita?

"Pubblico da 10, speriamo di mettere la lode a fine stagione. I primi minuti non sono stati belli, si sentiva la tensione, poi abbiamo fatto bene. Nel secondo tempo abbiamo subito questo gol con la situazione creata da Djuric. Sulle seconde palle potevamo lavorare meglio, quando ci sono certi giocatori il calcio diventa più confusionario. Siamo stati bravi a essere sempre in partita, potevamo chiudere meglio qualche ripartenza. Ogni tanto bisogna essere furbi e portare la palla sulla bandierina, in questo dobbiamo crescere. Ci tengo a fare i complimenti alla squadra, tutti, compreso il sottoscritto, sentivamo il peso della gara. Siamo stati bravi a reggere le tensioni".

Significativi i gol di Pierotti e Stulic?

"Con Pierotti abbiamo attaccato in maniera diversa sui calci d'angolo, è una situazione che avevamo preparato. Sono contento che si sia sbloccato. Stulic si è messo sempre a disposizione nonostante non stesse bene".

Ngom?

"Deve continuare a lavorare con grande umiltà ma è un giocatore di cui sentiremo parlare".

Quanto vale questa vittoria prima di due trasferte proibitive?

"Dobbiamo partire dagli atteggiamenti, questa squadra ha dimostrato di poter combattere con chiunque. Ce la andiamo a giocare sapendo che davanti ti abbiamo due squadre veramente forti. Oggi era una gara da vincere e l'abbiamo vinta meritatamente. Avremmo voluto soffrire meno ma non ne sono capace, visto che mi capita spesso. Ma lo spirito della squadra è in crescita e risponde a quello che chiedono i tifosi".

Si sente soddisfatto anche al di là del risultato?

"Certo, ma la mia testa è già avanti, abbiamo messo un tassello importante. Ci saranno però partite ancora più importanti da qui a fine stagione. I ragazzi hanno fatto quello che chiedo, tranne qualche situazione, ma ci sono anche gli avversari".

