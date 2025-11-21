Lecce, Di Francesco ritrova i pezzi: rientrato anche Gaspar, le ultime dall'allenamento

Lecce al lavoro questa mattina all’Acaya Golf Resort & SPA in vista della partita dell'Olimpico contro la Lazio in programma domenica alle 18. Gaspar, rientrato in sede dopo gli impegni in Nazionale, si è regolarmente allenato agli ordini di mister Di Francesco così come Kovac, Camarda, Coulibaly e Tiago Gabriel. Alla seduta odierna - si legge - ha svolto un lavoro personalizzato Jean. Domani mattina è in programma la seduta di rifinitura, a porte chiuse, al Via del Mare prima della partenza alla volta di Roma.

Le ultime di formazione sul Lecce

Il Lecce riparte dopo la sosta dalla sfida all’Olimpico contro la Lazio. Il tecnico Eusebio Di Francesco può contare sull’intero gruppo a sua disposizione, a eccezione del solo infortunato Jean. Poche sorprese nel 4-3-3, che vedrà Falcone fra i pali con la difesa composta da Veiga, Tiago Gabriel, Gaspar e Gallo. In mezzo al campo confermati Coulibaly, Ramadani e Berisha, con quest’ultimo libero di agire in posizione più avanzata. In avanti, chance per Sottil sulla sinistra, con Morente a destra e Stulic al centro del tridente.