Lazio, Dele-Bashiru rientra in lista? Entro domani alle 12 la decisione: dubbio Coppa d'Africa

La Lazio è alle prese con la continua emergenza a centrocampo e il post social di Nicolò Rovella dei giorni scorsi, con il quale il giocatore biancoceleste ha reso noto che si sottoporrà a un intervento chirurgico, poi confermato dal club capitolino, ha riaperto il discorso relativo al possibile reintegro nella lista delle Serie A di Fisayo Dele-Bashiru. Il nigeriano era stato tolto dopo le prime quattro giornate di campionato, nelle quali era sempre sceso in campo da titolare, a causa di un infortunio che lo ha tenuto ai box per circa due mesi ma anche per le idee di Maurizio Sarri che non lo vede come calciatore con caratteristiche perfette per le sue idee di calcio.

Riflessioni in corso.

Adesso però le cose potrebbe nuovamente cambiare, visto che la Lazio potrebbe togliere dalla lista proprio Nicolò Rovella che almeno fino a inizio 2026 non tornerà a disposizione. Ci sono però due questioni che stanno facendo riflettere con attenzione il club biancoceleste. La prima riguarda i possibili cambi in lista in una stagione. Ogni società ha due slot a disposizione e visto che la Lazio ne ha già utilizzato uno i dubbi sono sull'utilizzare subito anche il secondo, togliendosi dunque la possibilità di averne un altro nei prossimi mesi.

La seconda riguarda la Coppa d'Africa. Dele-Bashiru potrebbe infatti essere convocato dalla Nigeria e a partire da fine dicembre non sarebbe dunque a disposizione fino a febbraio, op poco prima. In tutto questo il tempo stringe: la decisione finale dovrà essere presa entro le 12 di domani.