Lecce, Di Francesco: "Stulic? Importante lavori per la squadra, poi si sbloccherà"
Prima dell'impegno a Udine contro i padroni di casa, Eusebio Di Francesco ha commentato il match ai microfoni di DAZN: "Partiamo dalla ricerca della continuità dei risultati. Tutto il resto ci permette di migliorare e possiamo esprimere, ancora meglio, ciò che facciamo in allenamento. Incontriamo una squadra che ha sete di vittoria, ma non dobbiamo tirarci indietro".
Quale può essere la chiave per la sfida?
"Il pressing è sempre importante, cerchi e trovi duelli contro una squadra fisica come loro. Dobbiamo essere bravi a lottare come squadra".
Stulic confermato titolare.
"Dal punto di vista della battaglia, lui c'è sempre. Un attaccante vuole sempre fare gol ed è buono che lui possa sbloccarsi, l'importante che continui a lavorare con la squadra".