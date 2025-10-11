Consigliere FIGC, non solo il favorito Chiellini: alternative Carnevali e Sticchi Damiani

Spuntano indiscrezioni che forniscono nuovi nomi a proposito dei principali candidati a occupare il ruolo vacante di Consigliere nella Federazione Italiana Giuoco Calcio. La votazione per l’elezione è prevista per il 3 novembre e vede in corsa anche altri nomi di rilievo oltre a quello indicato dai più come grande favorito, Giorgio Chiellini.

Secondo Repubblica, sarebbero due le alternative più credibili a Chiellini: Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, e Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce. Si prospetta comunque, si legge, un’unità di intenti tra le varie componenti dell’assemblea, con alcuni candidati che potrebbero rinunciare per favorire una soluzione condivisa.

In ogni caso, il candidato più avanti di tutti gli altri è proprio Chiellini. D'altronde la presenza di un dirigente juventino nel consiglio sembra seguire un criterio di continuità, considerando anche il ruolo di altri rappresentanti di spicco in Lega di Serie A, come Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, Stefano Campoccia, presidente dell’Udinese, e appunto Calvo, che ha recentemente lasciato l’incarico e al cui posto appare naturale che venga nominato un rappresentante della Juve. Sticchi Damiani aveva avanzato l’ipotesi di ampliare i seggi riservati alla Serie A da tre a quattro, ma questa proposta non è stata accolta.