Tutti pazzi per Hjulmand: il Man United prepara una super offerta per l'ex Lecce

Morten Hjulmand è l'uomo del momento. A 26 anni il capitano dello Sporting CP e pilastro della Nazionale danese (22 presenze) è diventato uno degli obiettivi principali per il mercato invernale dei top club europei. Le sue prestazioni in Liga Portugal, dove ha dimostrato eccellenti qualità nel recupero palla, nella distribuzione e nell'equilibrio strutturale del centrocampo, hanno convinto tutti. E hanno confermato quanto di buono fatto in Italia con la maglia del Lecce.

In prima fila c'è il Manchester United, che ha identificato il danese come rinforzo prioritario per il reparto mediano. Come riferito dal portale specializzato Fichajes.net, i Red Devils sarebbero pronti a mettere sul piatto circa 60 milioni di euro. Un fattore chiave potrebbe essere il precedente rapporto tra Hjulmand e il nuovo allenatore dello United, Rúben Amorim, che lo ha avuto alle sue dipendenze a Lisbona.

Però lo Sporting non intende fare sconti: la clausola rescissoria del giocatore è fissata a 80 milioni di euro. Tuttavia, si vocifera di possibili future aperture a ribassi per facilitare l'uscita. Il centrocampista, dal canto suo, avrebbe già dato il via libera a una cessione in presenza di un'offerta convincente. Attenzione anche alla Serie A: in Italia, la Juventus continua a monitorare la situazione. Anche il Tottenham è tra i candidati, attratto dalla sua fisicità e dalla capacità di garantire volume a centrocampo. Il mercato di gennaio si preannuncia cruciale: lo Sporting dovrà decidere se trattenere il capitano per l'assalto ai titoli o cederlo per finanziare il futuro.