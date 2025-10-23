Lecce, in gruppo Banda e Camarda: personalizzato per Perez e Sottil, out Jean

Penultimo allenamento settimana per il Lecce in vista della trasferta di Udine. Sabato alle ore 15, la squadra allenata da Eusebio Di Francesco scenderà in campo al Bluenergy Stadium per l'ottava giornata di campionato. L'obiettivo ovviamente è quello di dare continuità alla striscia di tre risultati utili consecutivi ottenuti, due pareggi e una vittoria. I giallorossi si sono dati appuntamento questa mattina al centro sportivo di Martignano per mettere a punto gli ultimi automatismi tattici da riportare in campo nel prossimo incontro.

Come riporta il sito ufficiale della società oggi non ha preso parte alla seduta Jean mentre Perez e Sottil hanno svolto un allenamento personalizzato. Buone notizie invece arrivano da Banda e Camarda. I due giocatori si sono allenati regolarmente con i compagni e saranno a disposizione dell'allenatore giallorosso per la sfida in terra friulana.

Per domani è previsto invece l'allenamento di rifinitura che precederà la partenza per Udine.